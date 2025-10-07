Arm ASIC Engineer Sahod sa Greater Austin Area

Ang ASIC Engineer kompensasyon in Greater Austin Area sa Arm ay mula $168K bawat year para sa Graduate Hardware Engineer hanggang $382K bawat year para sa Principal Hardware Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Austin Area package ay umabot sa $315K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Arm. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Arm, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)