ArborMetrix Mga Sweldo

Ang sahod ng ArborMetrix ay mula $80,400 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $171,140 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ArborMetrix. Huling na-update: 10/12/2025

$160K

Information Technologist (IT)
$80.4K
Inhinyero ng Software
$90.5K
Manager ng Software Engineering
$171K

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ArborMetrix ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $171,140. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ArborMetrix ay $90,450.

