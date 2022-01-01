ArborMetrix Mga Sweldo

Ang sahod ng ArborMetrix ay mula $80,400 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $171,140 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ArborMetrix. Huling na-update: 10/12/2025
