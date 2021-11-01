Direktoryo ng mga Kumpanya
AQR Capital Management
AQR Capital Management Mga Sweldo

Ang sahod ng AQR Capital Management ay mula $44,859 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Venture Capitalist sa mababang hanay hanggang $187,500 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay.

$160K

Inhinyero ng Software
Median $49K

Backend Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $188K
Financial Analyst
Median $173K

Manager ng Software Engineering
$109K
Venture Capitalist
$44.9K

Asosyeyt

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at AQR Capital Management is Siyentipiko ng Data with a yearly total compensation of $187,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AQR Capital Management is $109,360.

