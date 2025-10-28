Direktoryo ng mga Kumpanya
AppLovin
AppLovin Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in Germany sa AppLovin ay umabot sa €102K bawat year para sa Senior Product Manager 2. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AppLovin. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€92.9K - €108K
Germany
Karaniwang Range
Posibleng Range
€81.9K€92.9K€108K€119K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa AppLovin, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa AppLovin in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €118,890. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AppLovin para sa Manager ng Produkto role in Germany ay €81,924.

Iba pang Resources