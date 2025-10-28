AppLovin Disenyer ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Disenyer ng Produkto kabuuang kompensasyon in Canada sa AppLovin ay mula CA$61.4K hanggang CA$89.2K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AppLovin. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa AppLovin, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Produkto sa AppLovin in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$89,177. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AppLovin para sa Disenyer ng Produkto role in Canada ay CA$61,450.

Iba pang Resources