AppLovin Pag-unlad ng Negosyo Sahod

Ang Pag-unlad ng Negosyo kompensasyon in Vietnam sa AppLovin ay umabot sa ₫2.51B bawat year para sa Senior Business Development Manager. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AppLovin. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Karaniwang Range
Posibleng Range
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Don't get lowballed

Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa AppLovin, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)



Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pag-unlad ng Negosyo sa AppLovin in Vietnam ay may taunang kabuuang bayad na ₫2,988,975,360. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AppLovin para sa Pag-unlad ng Negosyo role in Vietnam ay ₫2,134,982,400.

Iba pang Resources