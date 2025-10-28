Direktoryo ng mga Kumpanya
AppLovin
AppLovin Analista ng Negosyo Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AppLovin. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$212K - CA$257K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$196KCA$212KCA$257KCA$274K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa AppLovin, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)



Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Negosyo sa AppLovin in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$273,714. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AppLovin para sa Analista ng Negosyo role in Canada ay CA$195,847.

