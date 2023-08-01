Direktoryo ng mga Kumpanya
Applied Medical
Applied Medical Mga Sweldo

Ang sahod ng Applied Medical ay mula $53,345 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $163,660 para sa isang Teknologist ng Impormasyon (IT) sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Applied Medical. Huling na-update: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Inhinyero ng Mekanikal
Median $70K
Inhinyero ng Biomedical
$75.4K
Pag-unlad ng Korporasyon
$80.4K

Teknologist ng Impormasyon (IT)
$164K
Inhinyero ng Software
$53.3K
Manager ng Inhinyeryang Software
$161K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Applied Medical ay Teknologist ng Impormasyon (IT) at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $163,660. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Applied Medical ay $77,888.

