Direktoryo ng mga Kumpanya
Applied Labs
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

Applied Labs Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Uzbekistan sa Applied Labs ay mula UZS 280.48M hanggang UZS 391.99M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Applied Labs. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

UZS 304.13M - UZS 368.34M
Uzbekistan
Karaniwang Range
Posibleng Range
UZS 280.48MUZS 304.13MUZS 368.34MUZS 391.99M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Inhinyero ng Software mga submissions sa Applied Labs para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+UZS 725.36M
Robinhood logo
+UZS 1.11B
Stripe logo
+UZS 250.13M
Datadog logo
+UZS 437.72M
Verily logo
+UZS 275.14M
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Applied Labs?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Applied Labs in Uzbekistan ay may taunang kabuuang bayad na UZS 391,993,655. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Applied Labs para sa Inhinyero ng Software role in Uzbekistan ay UZS 280,478,218.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Applied Labs

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Stripe
  • Roblox
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources