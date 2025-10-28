Apple Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang Teknologist ng Impormasyon (IT) kompensasyon sa Apple ay mula $53K bawat year para sa ICT2 hanggang $356K bawat year para sa ICT5. Ang median na yearng kompensasyon package ay umabot sa $77.2K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Apple. Huling na-update: 10/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Apple, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
