Appian Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in United States sa Appian ay mula $121K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang $182K bawat year para sa Senior Software Engineer 1. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $130K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Appian. Huling na-update: 11/11/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Appian, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)