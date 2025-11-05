AppDirect Inhinyero ng Software Sahod sa Canada

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Canada sa AppDirect ay mula CA$83K bawat year para sa P1 hanggang CA$142K bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$129K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AppDirect. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa AppDirect, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)