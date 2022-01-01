Direktoryo ng mga Kumpanya
Apollo Global Management
Apollo Global Management Mga Sweldo

Ang sahod ng Apollo Global Management ay mula $19,409 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Pananalapi sa mababang hanay hanggang $417,900 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Apollo Global Management. Huling na-update: 11/14/2025

Inhinyero ng Software
Median $208K

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Analista ng Negosyo
Median $178K
Benta
Median $200K

Siyentipiko ng Data
Median $106K
Inhinyero ng Biomedical
$30.4K
Serbisyo sa Customer
$34.8K
Analista ng Data
$131K
Analista ng Pananalapi
$19.4K
Human Resources
$32.8K
Bangkero sa Pamumuhunan
$186K
Disenyer ng Produkto
$82.4K
Manager ng Produkto
$38.9K
Manager ng Programa
$299K
Rekruter
$68.4K
Analista ng Cybersecurity
$180K
Manager ng Inhinyeryang Software
$418K
Manager ng Programang Teknikal
$255K
Manunulat ng Teknikal
$26.1K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Apollo Global Management ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $417,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Apollo Global Management ay $118,670.

