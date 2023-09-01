Direktoryo ng mga Kumpanya
Apna
Apna Mga Sweldo

Ang sahod ng Apna ay mula $3,449 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $113,184 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Apna. Huling na-update: 11/14/2025

Inhinyero ng Software
Median $48.2K
Manager ng Produkto
Median $48.6K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Analista ng Negosyo
$9.9K
Serbisyo sa Customer
$3.4K
Siyentipiko ng Data
$113K
Disenyer ng Produkto
$16.5K
Manager ng Programang Teknikal
$20.3K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Apna ay Siyentipiko ng Data at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $113,184. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Apna ay $29,993.

