Apex Fintech Solutions Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod

Ang Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in United States sa Apex Fintech Solutions ay umabot sa $107K bawat year para sa Software Engineer I. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $132K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Apex Fintech Solutions. Huling na-update: 11/11/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Tingnan 1 Mga Karagdagang Antas
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Ano ang mga antas ng karera sa Apex Fintech Solutions?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Bakend na Sopwer na Inhinyero sa Apex Fintech Solutions in United States ay may taunang kabuuang bayad na $143,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Apex Fintech Solutions para sa Bakend na Sopwer na Inhinyero role in United States ay $120,000.

