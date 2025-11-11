Apex Fintech Solutions Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod

Ang Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in United States sa Apex Fintech Solutions ay umabot sa $107K bawat year para sa Software Engineer I. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $132K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Apex Fintech Solutions. Huling na-update: 11/11/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
