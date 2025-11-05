Direktoryo ng mga Kumpanya
Aon
  • Sahod
  • Actuary

  • Lahat ng Actuary na Sahod

  • Canada

Aon Actuary Sahod sa Canada

Ang median na Actuary kompensasyon in Canada package sa Aon ay umabot sa CA$63.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Aon. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$63.5K
Antas
Analyst 1
Pangunahing Sahod
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$3K
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
1 Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Aon?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Actuary sa Aon in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$76,260. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Aon para sa Actuary role in Canada ay CA$60,737.

