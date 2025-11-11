Direktoryo ng mga Kumpanya
ANZ
ANZ Data na Inhinyero Sahod sa Australia

Ang median na Data na Inhinyero kompensasyon in Australia package sa ANZ ay umabot sa A$127K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ANZ. Huling na-update: 11/11/2025

Gitna ng Pakete
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Kabuuan bawat taon
A$127K
Antas
L4
Pangunahing Sahod
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$3.1K
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Data na Inhinyero sa ANZ in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$184,243. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ANZ para sa Data na Inhinyero role in Australia ay A$123,958.

