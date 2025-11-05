ANZ Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Melbourne Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Melbourne Area sa ANZ ay mula A$115K bawat year para sa Junior Software Engineer hanggang A$216K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Melbourne Area package ay umabot sa A$166K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ANZ. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
