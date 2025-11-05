Direktoryo ng mga Kumpanya
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

  • Greater Melbourne Area

ANZ Siyentipiko ng Data Sahod sa Greater Melbourne Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in Greater Melbourne Area sa ANZ ay mula A$126K bawat year para sa Data Scientist hanggang A$171K bawat year para sa Senior Data Scientist. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Melbourne Area package ay umabot sa A$119K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ANZ. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa ANZ?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa ANZ in Greater Melbourne Area ay may taunang kabuuang bayad na A$177,901. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ANZ para sa Siyentipiko ng Data role in Greater Melbourne Area ay A$142,866.

