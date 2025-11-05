ANZ Siyentipiko ng Data Sahod sa Greater Melbourne Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in Greater Melbourne Area sa ANZ ay mula A$126K bawat year para sa Data Scientist hanggang A$171K bawat year para sa Senior Data Scientist. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Melbourne Area package ay umabot sa A$119K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ANZ. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
