ANZ Mga Sweldo

Ang sahod ng ANZ ay mula $11,053 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Operations sa mababang hanay hanggang $164,797 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ANZ. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas.

Inhinyero ng Software
Junior Software Engineer $74.9K
Software Engineer $87.3K
Senior Software Engineer $118K
Lead Software Engineer $140K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

DevOps Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $77.4K
Data Analyst
Median $87.4K

Manager ng Software Engineering
Median $165K
Manager ng Produkto
Median $106K
Business Operations
$11.1K
Business Analyst
$85.3K
Customer Service
$35.7K
Financial Analyst
$40.1K
Human Resources
$54K
Information Technologist (IT)
$137K
Investment Banker
$45.5K
Marketing
$73.3K
Mechanical Engineer
$92.6K
Disenyor ng Produkto
$101K
Program Manager
$144K
Sales
$137K
Cybersecurity Analyst
$52.9K
Total Rewards
$58.4K
Venture Capitalist
$95.5K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ANZ ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $164,797. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ANZ ay $87,293.

