Direktoryo ng mga Kumpanya
ANYbotics
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Greater Zurich Area

ANYbotics Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Zurich Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Zurich Area package sa ANYbotics ay umabot sa CHF 87.4K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ANYbotics. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Kabuuan bawat taon
CHF 87.4K
Antas
L2
Pangunahing Sahod
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa ANYbotics in Greater Zurich Area ay may taunang kabuuang bayad na CHF 95,058. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ANYbotics para sa Inhinyero ng Software role in Greater Zurich Area ay CHF 87,351.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa ANYbotics

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Square
  • Stripe
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources