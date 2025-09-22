Direktoryo ng mga Kumpanya
Ant Group
Ant Group Marketing Operations Sahod

Ang average na Marketing Operations kabuuang kompensasyon in Singapore sa Ant Group ay mula SGD 183K hanggang SGD 255K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ant Group. Huling na-update: 9/22/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 198K - SGD 240K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 183KSGD 198KSGD 240KSGD 255K
Karaniwang Range
Posibleng Range

SGD 210K

Ano ang mga antas ng karera sa Ant Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing Operations sa Ant Group in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 255,139. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ant Group para sa Marketing Operations role in Singapore ay SGD 182,556.

Iba pang Resources