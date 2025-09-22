Direktoryo ng mga Kumpanya
Ant Group
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Marketing

  • Lahat ng Marketing na Sahod

Ant Group Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in China sa Ant Group ay mula CN¥727K hanggang CN¥1.02M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ant Group. Huling na-update: 9/22/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CN¥788K - CN¥954K
China
Karaniwang Range
Posibleng Range
CN¥727KCN¥788KCN¥954KCN¥1.02M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Marketing mga submissions sa Ant Group para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

CN¥1.15M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang CN¥215K+ (minsan CN¥2.15M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Ant Group?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Marketing mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Marketing at Ant Group in China sits at a yearly total compensation of CN¥1,015,713. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group for the Marketing role in China is CN¥726,760.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Ant Group

Kaugnay na mga Kumpanya

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources