Ansys Produksyon na Sopwer na Inhinyero Sahod

Ang Produksyon na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in United States sa Ansys ay mula $124K bawat year para sa P2 hanggang $139K bawat year para sa P3. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $150K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ansys. Huling na-update: 11/11/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Ansys, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)