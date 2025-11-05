Ansys Inhinyero ng Software Sahod sa Pune Metropolitan Region

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Pune Metropolitan Region sa Ansys ay mula ₹1.7M bawat year para sa P1 hanggang ₹3.18M bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in Pune Metropolitan Region package ay umabot sa ₹1.84M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ansys. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Ansys, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
