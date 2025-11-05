Ansys Inhinyero ng Software Sahod sa Canada

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Canada sa Ansys ay mula CA$79.7K bawat year para sa P1 hanggang CA$117K bawat year para sa P3. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$108K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ansys. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Ansys, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
