Ansys Rekruter Sahod

Ang Rekruter kompensasyon in United States sa Ansys ay umabot sa $99K bawat year para sa P2. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ansys. Huling na-update: 12/3/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Ansys, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
