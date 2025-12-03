Direktoryo ng mga Kumpanya
Ansys
Ansys Manager ng Proyekto Sahod

Ang average na Manager ng Proyekto kabuuang kompensasyon in United States sa Ansys ay mula $149K hanggang $209K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ansys. Huling na-update: 12/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$162K - $196K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$149K$162K$196K$209K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Ansys, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa Ansys in United States ay may taunang kabuuang bayad na $208,800. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ansys para sa Manager ng Proyekto role in United States ay $149,400.

