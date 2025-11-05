Ansys Inhinyero ng Mekanikal Sahod sa Pittsburgh Area

Ang Inhinyero ng Mekanikal kompensasyon in Pittsburgh Area sa Ansys ay mula $91K bawat year hanggang $163K. Ang median na yearng kompensasyon in Pittsburgh Area package ay umabot sa $100K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ansys. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Ansys, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)