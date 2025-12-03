Ansys Inhinyero ng Mekanikal Sahod

Ang Inhinyero ng Mekanikal kompensasyon in United States sa Ansys ay mula $111K bawat year para sa P2 hanggang $284K bawat year para sa P5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $165K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ansys. Huling na-update: 12/3/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Ansys, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
