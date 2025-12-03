Direktoryo ng mga Kumpanya
Anonyome Labs
Anonyome Labs Disenyer ng Graphics Sahod

Ang average na Disenyer ng Graphics kabuuang kompensasyon in Russia sa Anonyome Labs ay mula RUB 738K hanggang RUB 1.07M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Anonyome Labs. Huling na-update: 12/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$10.9K - $12.4K
Russia
Karaniwang Range
Posibleng Range
$9.5K$10.9K$12.4K$13.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Disenyer ng Graphics mga submissions sa Anonyome Labs para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Ano ang mga antas ng karera sa Anonyome Labs?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Graphics sa Anonyome Labs in Russia ay may taunang kabuuang bayad na RUB 1,074,691. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Anonyome Labs para sa Disenyer ng Graphics role in Russia ay RUB 737,711.

Iba pang Resources

