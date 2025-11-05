Direktoryo ng mga Kumpanya
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Inhinyero ng Software Sahod sa India

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in India package sa Anheuser-Busch InBev ay umabot sa ₹3.11M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Anheuser-Busch InBev. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Kabuuan bawat taon
₹3.11M
Antas
6
Pangunahing Sahod
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Anheuser-Busch InBev?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kasamang mga Titulo

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Anheuser-Busch InBev in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹4,227,909. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Anheuser-Busch InBev para sa Inhinyero ng Software role in India ay ₹2,619,712.

