Direktoryo ng mga Kumpanya
Angi
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Angi Mga Sweldo

Ang sahod ng Angi ay mula $49,750 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales sa mababang hanay hanggang $280,812 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Angi. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
L1 $155K
L2 $184K
L3 $206K
L4 $236K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $195K
Manager ng Software Engineering
L3 $274K
L4 $281K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Siyentipiko ng Data
Median $184K
Disenyor ng Produkto
Median $138K
Recruiter
Median $130K
Administrative Assistant
$112K
Business Analyst
$167K
Financial Analyst
$169K
Human Resources
$130K
Marketing
$78.6K
Sales
$49.8K
UX Researcher
$184K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Angi, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Angi ay Manager ng Software Engineering at the L4 level na may taunang kabuuang bayad na $280,812. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Angi ay $169,150.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Angi

Kaugnay na mga Kumpanya

  • ServiceNow
  • Medallia
  • Chewy
  • FICO
  • Equinix
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources