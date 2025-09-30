Direktoryo ng mga Kumpanya
Angel One
Angel One Inhinyero ng Software Sahod sa Mumbai Metropolitan Region

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Mumbai Metropolitan Region package sa Angel One ay umabot sa ₹2.38M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Angel One. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Kabuuan bawat taon
₹2.38M
Antas
SDE 1
Pangunahing Sahod
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹198K
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
1 Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Angel One?

₹13.95M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Inhinyero ng Software at Angel One in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,199,029. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Inhinyero ng Software role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,282,121.

Iba pang Resources