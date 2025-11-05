Direktoryo ng mga Kumpanya
Andrews Cooper Inhinyero ng Mekanikal Sahod sa Greater Seattle Area

Ang median na Inhinyero ng Mekanikal kompensasyon in Greater Seattle Area package sa Andrews Cooper ay umabot sa $138K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Andrews Cooper. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
Kabuuan bawat taon
$138K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
$133K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Mga taon sa kumpanya
7 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Mekanikal sa Andrews Cooper in Greater Seattle Area ay may taunang kabuuang bayad na $157,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Andrews Cooper para sa Inhinyero ng Mekanikal role in Greater Seattle Area ay $137,000.

