Anaplan Mga Sweldo

Ang sahod ng Anaplan ay mula $73,630 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter in United States sa mababang hanay hanggang $346,725 para sa isang Manager ng Software Engineering in United Kingdom sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Anaplan. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $132K
Human Resources
Median $344K

Business Analyst
$262K
Customer Service
$98.5K
Customer Success
$281K
Siyentipiko ng Data
$116K
Information Technologist (IT)
$138K
Marketing Operations
$89.2K
Disenyor ng Produkto
$270K
Project Manager
$154K
Recruiter
$73.6K
Sales
$79.4K
Manager ng Software Engineering
$347K
Technical Program Manager
$239K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Anaplan, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Anaplan jest Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $346,725. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Anaplan wynosi $138,188.

