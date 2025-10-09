Amperity Solution Architect Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Amperity
Ang average na Solution Architect kabuuang kompensasyon in United States sa Amperity ay mula $160K hanggang $228K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Amperity. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$182K - $216K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$160K$182K$216K$228K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Solution Architect mga submissions sa Amperity para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Option

Sa Amperity, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Solution Architect ni Amperity in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $227,700. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Amperity fun ipa Solution Architect in United States ni $160,380.

