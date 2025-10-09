Direktoryo ng mga Kumpanya
Amperity
Amperity Data Analyst Sahod

Ang median na Data Analyst kompensasyon in United States package sa Amperity ay umabot sa $179K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Amperity. Huling na-update: 10/9/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$179K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$159K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$5K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
6 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Amperity?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Option

Sa Amperity, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Iba pang Resources