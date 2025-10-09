Ampere Computing Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Ampere Computing ay mula $170K bawat year para sa L6 hanggang $275K bawat year para sa L8. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $198K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ampere Computing. Huling na-update: 10/9/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
