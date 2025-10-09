Direktoryo ng mga Kumpanya
Ampere Computing
  • Sahod
  • Hardware Engineer

  • Lahat ng Hardware Engineer na Sahod

Ampere Computing Hardware Engineer Sahod

Ang Hardware Engineer kompensasyon in United States sa Ampere Computing ay mula $189K bawat year para sa L6 hanggang $364K bawat year para sa L9. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $196K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ampere Computing. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Ano ang mga antas ng karera sa Ampere Computing?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Hardware Engineer sa Ampere Computing in United States ay may taunang kabuuang bayad na $363,667. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ampere Computing para sa Hardware Engineer role in United States ay $204,700.

Iba pang Resources