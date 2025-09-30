Amgen Inhinyero ng Software Sahod sa Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area sa Amgen ay mula $108K bawat year para sa L3 hanggang $152K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area package ay umabot sa $129K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Amgen. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
0%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
34%
TAON 4
Sa Amgen, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
34% nag-vest sa 4th-TAON (34.00% taunan)
