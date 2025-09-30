Amgen Inhinyero ng Software Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in San Francisco Bay Area sa Amgen ay mula $206K bawat year para sa L5 hanggang $254K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in San Francisco Bay Area package ay umabot sa $212K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Amgen. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
0%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
34%
TAON 4
Sa Amgen, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
34% nag-vest sa 4th-TAON (34.00% taunan)
