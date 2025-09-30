Amgen Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Los Angeles Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Los Angeles Area sa Amgen ay mula $115K bawat year para sa L3 hanggang $275K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Los Angeles Area package ay umabot sa $210K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Amgen. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
0%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
34%
TAON 4
Sa Amgen, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
34% nag-vest sa 4th-TAON (34.00% taunan)
