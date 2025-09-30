Amgen Siyentipiko ng Data Sahod sa Greater Los Angeles Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in Greater Los Angeles Area sa Amgen ay mula $96.7K bawat year para sa L3 hanggang $218K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Los Angeles Area package ay umabot sa $139K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Amgen. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
0%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
34%
TAON 4
Sa Amgen, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
34% nag-vest sa 4th-TAON (34.00% taunan)