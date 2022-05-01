Direktoryo ng mga Kumpanya
AMETEK
AMETEK Mga Sweldo

Ang sahod ng AMETEK ay mula $58,107 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $265,200 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng AMETEK. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Electrical Engineer
Median $200K
Hardware Engineer
$60.6K
Mechanical Engineer
$147K

Optical Engineer
$143K
Inhinyero ng Software
$58.1K
Manager ng Software Engineering
$265K
Technical Program Manager
$171K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at AMETEK is Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $265,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMETEK is $147,000.

Iba pang Resources