American Airlines Analista ng Negosyo Sahod

Ang Analista ng Negosyo kompensasyon in United States sa American Airlines ay mula $83.8K bawat year para sa L2 hanggang $108K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $109K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng American Airlines. Huling na-update: 10/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***