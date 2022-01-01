Direktoryo ng mga Kumpanya
Amdocs
Amdocs Mga Sweldo

Ang sahod ng Amdocs ay mula $10,453 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst in India sa mababang hanay hanggang $339,196 para sa isang Hardware Engineer in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Amdocs. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L1 $10.7K
L2 $13.8K
L3 $21.4K
L4 $28.8K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

DevOps Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Median $35.3K
Solution Architect
Median $170K

Business Analyst
Median $113K
Manager ng Produkto
Median $42.5K
Sales
Median $240K
Accountant
$70.4K
Administrative Assistant
$49.3K
Customer Service
$166K
Customer Success
$95.4K
Data Analyst
$10.5K
Siyentipiko ng Data
$41.5K
Hardware Engineer
$339K
Human Resources
$99.5K
Information Technologist (IT)
$87.1K
Konsultant sa Pamamahala
$76.9K
Marketing
$122K
Disenyor ng Produkto
$39.8K
Program Manager
$49.8K
Project Manager
$126K
Sales Engineer
$194K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Amdocs ay Hardware Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $339,196. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Amdocs ay $73,614.

