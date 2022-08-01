Ambassador Software Mga Sweldo

Ang sahod ng Ambassador Software ay mula $95,520 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $266,325 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Ambassador Software. Huling na-update: 10/8/2025
