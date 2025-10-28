Alteryx Manager ng Technical Account Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Manager ng Technical Account kabuuang kompensasyon sa Alteryx ay mula $128K hanggang $174K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alteryx. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$137K - $165K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$128K$137K$165K$174K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.4%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Alteryx, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.4% nag-vest sa 3rd-TAON (33.40% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Technical Account sa Alteryx ay may taunang kabuuang bayad na $174,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Alteryx para sa Manager ng Technical Account role ay $127,500.

