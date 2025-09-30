Alteryx Inhinyero ng Software Sahod sa United States

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Alteryx ay mula $177K bawat year para sa Software Engineer hanggang $256K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $199K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alteryx. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.4%
TAON 3
Sa Alteryx, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.4% nag-vest sa 3rd-TAON (33.40% taunan)